مدينة البندقية الإيطالية فارغة نتيجة الإغلاق العام بسبب كورونا

المعالم والميادين الشهيرة في البندقية فارغة يوم الخميس نتيجة للإغلاق على مستوى البلاد بسبب تفشي الفيروس التاجي.

تظهر اللقطات ساحة سان ماركو الشهيرة، وجسر ريالتو، وميدان سان بورتولوميو، والعديد من المواقع الأخرى، فارغة تماما



وفي الوقت ذاته، على الرغم من إغلاق العديد من الشركات والمتاجر، استمرت بعض المحلات بما في ذلك الصيدليات بالعمل.

وقالت الصيدلانية لورا بيريسينوتو: "الناس مكتئبون لأنهم يشعرون بأنهم محدودون في حريتهم اليومية. من الصعب جعل الناس يفهمون أن الأفضل لهم البقاء في المنزل، وخاصة كبار السن".

إيطاليا مقفلة حاليا حيث مات أكثر من 1000 شخص بسبب الفيروس الذي أصاب ما لا يقل عن 15000 شخص في البلاد حتى يوم الخميس.

المصدر: Ruptly