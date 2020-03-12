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الشرطة العسكرية الروسية تراقب طريق M5 المحرر

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القوات الروسية تسير دورياتها على الطريق السريع M5 ، خارج مدينة سراقب شرق جنوب محافظة إدلب.

جاء هذا بعد أسبوع واحد فقط من الاتفاق على وقف إطلاق النار بين موسكو وأنقرة. تظهر اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية عدة مركبات عسكرية روسية تسير على الطريق السريع أثناء قيامها بدوريات حسب الاتفاقيات.

في 5 مارس ، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على وقف إطلاق النار واتفاقيات أخرى لحل النزاع بشأن الوضع في إدلب. كما اتفق الجانبان على إنشاء ممر آمن جنوب وشمال الطريق السريع M4 - طريق إدلب الرئيسي وإجراء دوريات مشتركة.

المصدر: RT

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