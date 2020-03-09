السودان.. رئيس مجلس السيادة يلتقي مدير جهاز المخابرات المصري

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، محمد حمدان دقلو، مدير المخابرات المصري اللواء عباس كامل.

وأوضح الفريق أول جمال عبد المجيد مدير المخابرات الوطني، أن "مدير المخابرات العامة نقل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس عبد الفتاح البرهان تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين".

وبين عبد المجيد أن "الرسالة أكدت وقوف مصر وتضامنها مع الحكومة الانتقالية والأشقاء في السودان في مواجهة المحاولة الإرهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني اليوم ودعمها لاستقرار السودان".

وأضاف مدير المخابرات الوطني أن "لقاء مدير المخابرات المصري مع رئيس مجلس السيادة ونائبه الأول ناقش عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية".



المصدر: إعلام مجلس السيادة الانتقالي