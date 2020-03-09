العراق يرسل طائرة لنقل جثامين ضحايا الحادث المروري في سوريا

خصصت الحكومة العراقية طائرة عسكرية خاصة لنقل جثامين المواطنين العراقيين ضحايا الحادث المروري الذي وقع يوم أمس الأحد على طريق سريع في سوريا.

وأعلنت الخارجية العراقية الأحد مقتل 26 عراقيا على الأقل في حادث مروري على طريق سريع بسوريا، إثر اصطدام شاحنة وقود بحافلتي ركاب وسيارات أخرى.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق يوم أمس الأحد بمصرع 30 شخصا وإصابة آخرين في حادث سير وقع نتيجة اصطدام صهريج نفط مع حافلتين لنقل الركاب وعدة سيارات على طريق حمص دمشق في منطقة جسر بغداد.

المصدر: RT