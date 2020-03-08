كاميرا ترصد من الجانب التركي جنديا يونانيا "يطلق النار" على مهاجرين

نشرت السلطات التركية شريط فيديو يظهر جنديا يونانيا وهو يطلق النار باتجاه مهاجرين يقفون خلف سياج من الأسلاك الشائكة على الحدود بين تركيا واليونان.

ويوثق الفيديو المهاجرين وهم يحاولون الاقتراب لعبور السياج الحدودي باتجاه اليونان، وعلى الجانب الآخر عسكري يشهر سلاحه نحوهم.

ووفقا لوكالة أسوشييتد برس التي نقلت الفيديو، فإنها لم تتمكن من التحقق من تاريخ ومكان تصويره، وماهية الطلقات التي أطلقها العسكري.

المصدر: APTN