نساء الجيش الأرجنتيني يشكلن أول أوركستراعسكري نسائي في تارخ البلاد

عزفت الموسيقيات من الجيش الأرجنتيني والبحرية والقوات الجوية معا لأول مرة خارج وزارة الدفاع في بوينس آيرس قبل يوم المرأة العالمي الذي يتم الاحتفال به سنويا في 8 مارس.

قال وزير الدفاع الأرجنتيني أجوستين روسي إن دمج النساء في القوات المسلحة كان أهم تغيير ثقافي للجيش منذ استعادة الديمقراطية عام 1983.

كما وعد "روسي" بالتوقيع على قرار لمساعدة العسكريين من ضحايا العنف المنزلي.



أفادت أحدث الأرقام الصادرة عن المحكمة العليا الأرجنتينية بشأن العنف ضد المرأة بوقوع 278 ضحية قتلن في عام 2018، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم المبلغ عنه في 2012، مع نحو 100 إدانة فقط.





المصدر: AFP