فنان برازيلي يحول القمامة لقطع فنية

زجاجات وخشب وبلاستيك ونفايات إلكترونية وغيرها، تم تحويلها إلى فن وعرضت في معرض بعنوان "البرازيل المعاد تدويرها" في ريو دي جانيرو.

أدرك جونيور كروز، وهو فنان بدأ العمل كصانع نجارة يصنع الأثاث والقطع من الخشب، أن النفايات بأنواعها، بما في ذلك الخشب، تؤثر على صحة الكوكب.



قبل تسع سنوات، عندما ذهب وزوجته إلى الشاطئ ووجدا كل أنواع القمامة منتشرة في الرمال، قررا إنشاء خريطة عملاقة للبرازيل من هذه القمامة. وكانت النتيجة خريطة بعرض 20 مترا مصنوعة فقط من النفايات على الشاطئ.



منذ ذلك الحين، قررا القيام بالمزيد وخلق الوعي من خلال الفن ومن خلال مثال إعادة التدوير.



قاما هذا العام بإنشاء نحو 30 "خريطة" للبرازيل مصنوعة من القمامة والأشياء المهملة التي أزالاها من الشاطئ والأنهار وأماكن أخرى.

المصدر: APTN