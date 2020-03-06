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لحظة إطلاق النار أثناء كلمة أحد الزعماء السياسيين الأفغان

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سجلت كاميرا وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية لحظة إطلاق النار أثناء كلمة رئيس مجلس الشورى الأعلى للسلام في أفغانستان، كريم خليلي، خلال حفل أقيم في الذكرى السنوية لوفاة زعيم شيعي أفغاني.

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وقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وأصيب 55 آخرون في الهجوم على فعالية لإحياء ذكرى وفاة عبد العلي مزاري، زعيم حزب الوحدة، حيث حضرها زعماء سياسيون أفغان من بينهم المرشح الرئاسي عبد الله عبدالله.

ونقلت "طلوع نيوز" عن مصادر قولها إن عبد الله غادر المنطقة من دون أن يصاب بأذى.

المصدر: وكالات

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