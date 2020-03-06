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تايلاند تطلق أغنية "كوفيد-19: ارقص ضد الفيروس"

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أصدرت خدمة قطار بانكوك (BTS) يوم الجمعة أغنية باسم "COVID-19: Dance Against The Virus" ، والتي تمت مشاهدتها على الإنترنت أكثر من 100,000 مرة.

قالت سلطات الصحة التايلاندية يوم الجمعة إنها لن تأمر بالحجر الصحي الإلزامي لزوار من أربع دول تضررت بشدة من فيروس كورونا، حيث تكافح المملكة من أجل موازنة المخاوف الصحية مع احتياجات اقتصادها.

مع قطع الصادرات إلى الصين ودول أخرى من COVID-19، يحذر الخبراء من أن تايلاند تواجه ضربة قوية لاقتصادها.
أجبرت أزمة COVID-19 تايلاند على إلغاء حفلات شاطىء اكتمال القمر، وتأجيل احتفالاتها بمهرجان المياه السنوي الشهر المقبل وتأجيل سباقات MotoGP حتى أكتوبر.

المصدر: AFP

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