أهالي هونغ كونغ يلجأون للسحر للتخلص من أعدائهم

يستغل أهالي هونغ كونغ طقوسًا قديمة لتخفيف إحباطهم بعد أشهر من الاضطرابات السياسية عبر طقس يسمى "ضرب الشرير" ليلعنوا الناس ذوي المتاعب.

تحت جسر يُعتبر مكانًا مثاليًا لتبديد الشر، يمكن دفع "الضاربات المحترفات" وهن نساء أكبر سناً لوضع التعاويذ على الأعداء.

ويذكر أنه مع أن المظاهرات والاشتباكات توقفت في الوقت الحالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإرهاق والاعتقالات ولكن أيضًا بسبب فيروس كورونا الجديد الفتاك لكن لا تزال التوترات قائمة.

المصدر: AFP