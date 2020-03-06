الشرطة تطلق غازا مسيلا للدموع لتفريق الطلاب في كولومبيا

استخدمت الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه خلال اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب وحوالي 200 طالب قرب جامعة كولومبيا الوطنية في بوغوتا يوم الخميس.

كانت الاحتجاجات تطالب بزيادة التمويل والموارد التعليمية ، ولكن قيل إنها حفزت أيضًا نتيجة لرفض الحكومة تطبيق التغييرات على وحدة مكافحة الشغب المتخصصة في كولومبيا (ESMAD) التي تم ذكرها في تقرير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على أن أعضاءها لم يستوفوا "القواعد والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة" ، وحثت الأمم المتحدة "على إجراء تغييرات جذرية في ESMAD، بما في ذلك مراجعة البروتوكولات المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة والذخيرة الفتاكة. "

المصدر: رابتلي