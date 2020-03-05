لأول مرة.. مغامر أمريكي يسير على حبل فوق بركان نشط

نجح المغامر الأمريكي نيك واليندا، في السير على حبل على ارتفاع 548 مترا فوق بركان نشط في نيكاراغوا ليكون بذلك المغامر الأول في العالم الذي يقدم على هذا الفعل.

واستغرق هذا السير فوق البركان حوالي 31 دقيقة، تمكن واليندا خلاله من قطع مسافة 1800 قدم وذلك على الهواء مباشرة في برنامج تحت عنوان "عرض مباشر من البركان مع نيك واليندا".

ووصف واليندا (41 عاما) الذي اضطر لارتداء القناع الواقي من الغازات السامة، وصف هذه المغامرة بالأخطر في حياته.

المصدر: وكالات