لحظات ولادة أفعى الأناكوندا!

يوم الأربعاء ، تم نشر مقطع فيديو على صفحة حديقة حيوان في فلاديفوستوك يصور ولادة أناكوندا باراغواي.

تُظهر اللقطات كيف تولد الثعابين الصغيرة في الماء، حيث توجد الإناث والذكور. ويحاول موظفو حديقة الحيوان التقاط الأشبال في أسرع وقت ممكن وسحبهم إلى السطح لمنع البالغين من تناول الثعابين.

إن الأناكوندا الباراغواي، مثل جميع الزواحف من جنس الأناكوندا، إنها ثعبان حيواني، على عكس العديد من الأنواع الأخرى التي تضع بيوضها. يوجد أسفل البطن عند الثعبان فتحة تلد منها الثعابين. ويستمر الحمل حوالي تسعة أشهر.

المصدر: Sadgorod Park