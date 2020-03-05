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صغير وحيد القرن يتعرف على الحيوانات لأول مرة!

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صغير وحيد القرن يتعرف على الحيوانات لأول مرة!
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التقى عجل وحيد القرن (الكركدن) الذي يبلغ عمره شهرين بحيوانات أخرى في حديقة حيوان رويال برجرز في أرنهيم بهولندا لأول مرة .

 تُظهر اللقطات الزرافات والحمر الوحشية والظباء في مكان مفتوح في الحديقة تتعرف عليه. وتعد حديقة حيوانات أرنهيم من بين أفضل خمس أماكن تربية وحيد القرن في أوروبا

المصدر: رابتلي

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نص للـPlay: 

الموقع: هولندا

صغير وحيد القرن هذا يتعرف على الحيوانات الأخرى

لأول مرة! 

وولد في بداية العام

في حديقة أرنهيم في هولندا

حديقة أرنهيم هي من أفضل خمس

أماكن تربية الكركدن في أوروبا

هل سبق أن رأيتم كركدنا صغيرا في الواقع؟ 

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