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عائلة باكستانية توزع منتجات صحية للأحياء الفقيرة بهونغ كونغ

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قام أصحاب متجر باكستاني  بهونغ كونغ  بتوزيع أكياس المنتجات الصحية وزجاجات المياه على السكان المحليين في كولون، وهو من أفقر الأحياء في هونغ كونغ.

يبيع المتجر عادة الحلي المستوردة من نيبال وباكستان والهند والصين. بينما كان العمل بطيئًا بشكل غير مفاجئ أثناء تفشي فيروس كورونا في المنطقة ، قرر المالك شيراز جاهانجيرأن يستخدم وقته وموارده الإضافية لصالح المجتمع.


وقال شيراز "سنعمل على توزيع الأقنعة اليوم، حوالي عشرة آلاف،  سنمنح كل شخص قناعين وزوج من القفازات وزجاجة مياه واحدة".

المصدر: RUPTLY

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