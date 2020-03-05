لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي

نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" شريط فيديو يظهر لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي في المنطقة الوسطى والجنوبية.

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ونقلت "سانا" أن الدفاعات الجوية رصدت حركة طيران حربي إسرائيلي قادم من شمال فلسطين باتجاه صيدا وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد قصفاً إسرائيلياً جديداً داخل الأراضي السورية، حيث استهدفت طائرات إسرائيلية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس بأكثر من 10 صواريخ، كلا من مطار الضبعة بريف حمص الغربي ومطار الشعيرات في ريف حمص الشرقي بالإضافة لمنطقة كودنا والقحطانية بريف القنيطرة.

المصدر: سانا + المرصد السوري لحقوق الإنسان