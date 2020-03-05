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مؤيدو الإجهاض يتظاهرون ضد القيود المحتملة في لويزيانا

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اجتمع مئات النشطاء المؤيدين لحق اختيار الإجهاض أمام المحكمة العليا في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء للمطالبة برفض القيود المحتملة المفروضة على الإجهاض في ولاية لويزيانا

القيود المحتملة ستحددها قضية "June Medical Services v. Russo" وستقرر ما إذا كانت لويزيانا ستطالب الأطباء بأن يحصلوا على "حق القبول" لتوفير خدمات الإجهاض في المستشفيات فقط. مما قد يسبب إغلاق عيادات الإجهاض ويقول النشطاء إن هذا الشرط سيمنع النساء من القيام بعمليات الإجهاض وسيكون ضارًا بسلامتهن.

المصدر: RUPTLY

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