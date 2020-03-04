"مصافحة" فريدة بين وزير الطاقة الروسي وأمين عام "أوبك"

لا تخلو اجتماعات تحالف "أوبك+" من الفكاهة والطرفة، حيث تصافح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، وأمين عام منظمة "أوبك" محمد باركيندو بطريقة جديدة على خلفية انتشار فيروس كورونا.

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وتبادل الجانبان التحية بالقدمين، حيث بدأ استخدام هذه الطريقة بديلا عن المصافحة مع انتشار فيروس كورونا.

وتعقد "أوبك" وحلفاؤها من خارج المنظمة الأسبوع الجاري سلسلة من الاجتماعات الحاسمة لبحث مستقبل اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج، وسط مخاوف من تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي.

المصدر: "تاس"