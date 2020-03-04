لاجئون يحاولون عبور نهر ايفروس للوصول إلى أوروبا

نشرت شركة روداو الإعلامية اليوم الأربعاء شريط فيديو يظهر عشرات اللاجئين يحملون أطفالهم ويحاولون عبور نهر إيفروس الحدودي بين اليونان وتركيا للوصول إلى أوروبا.

وكشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان بلغ حتى صباح يوم الثلاثاء، 130 ألفا و469 مهاجرا.

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، اعتبارا من مساء الخميس الماضي، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

المصدر: وكالات