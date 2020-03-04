مدينة سياتل الأمريكية تجهز منازل متنقلة للحجر الصحي لمرضى كورونا

تصاعدت التوترات حول كيفية احتواء فيروس كورونا يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة حيث ارتفع عدد الوفيات إلى تسعة. جميعهم في ولاية واشنطن، وكان معظمهم من دار العجزة في ضواحي سياتل.

ارتفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة فوق المئة، منتشرين في 15 ولاية على الأقل، منهم 27 حالة في واشنطن فقط.

يحضر المسؤولون في سياتل الحجر الصحي للمرضى عبر إعادة تصميم أربع عشرة وحدة سكنية مخصصة للمشردين في المدينة.

وتحتوي كل مقطورة على أربع وحدات، كل منها بحجم غرفة فندقية صغيرة مع أسرة وحمامات.

المصدر: APTN