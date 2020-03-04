إعادة فتح آخر بلدة يابانية أغلقت بسبب كارثة فوكوشيما النووية

فتحت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء جزءا من المدينة الأخيرة المحظورة بسبب الإشعاع منذ كارثة فوكوشيما التي حدثت منذ تسع سنوات كخطوة رمزية لإظهار تعافي المنطقة قبل أولمبياد طوكيو.

أُجبر سكان فوتابا البالغ عددهم 7000 نسمة على إخلاء منازلهم بعد ذوبان ثلاثة مفاعلات في المحطة النووية بالمدينة بسبب الأضرار الناجمة عن زلزال بلغت قوته 9.0 درجات في عام 2011.

ويأتي الرفع الجزئي لحظر الدخول قبل أسابيع من انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية من مدينة أخرى في فوكوشيما.



وقد تم فتح البوابة عند نقطة تفتيش في منتصف ليلة الثلاثاء، ويقول مسؤولو البلدة إنهم يأملون في عودة سكان فوتابا السابقين، لكن الاحتمالات قليلة بسبب المخاوف المستمرة من الإشعاع.

ووجد الكثير من السكان وظائف جديدة وأصبحوا جزءا من مجتمعات أخرى بعد الكارثة، ونحو 10% فقط يقولون إنهم يخططون للعودة.

المصدر: APTN