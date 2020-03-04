مقتطفات من الحياة اليومية مع فيروس كورونا في آسيا

يواصل فيروس كورونا الانتشار في بلدان آسيوية مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيران. شاهدوا كيف تبدو الحياة في تايجو الكورية، وطوكيو اليابانية وطهران الإيرانية في وسط أزمة كورونا.

يذكر أنه وفقا للقطاع المركزي لمكافحة الوباء في كوريا الجنوبية، أبلغت البلاد عن 516 حالة مؤكدة جديدة يوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 5328 حالة.



وتشير إحصائيات الأربعاء الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان إلى أن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى 1000 حالة، وشهدت اليابان 12 حالة وفاة بسبب الوباء.



أما في إيران فقد تم الإبلاغ عن 835 حالة مؤكدة في 3 مارس و11 حالة وفاة. ووصل عدد الحالات المؤكدة إلى 2336 حالة.





المصدر: APTN





