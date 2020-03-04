توترات على الحدود التركية اليونانية بسبب عبور اللاجئين

ظهرت غيوم دخانية من غاز مسيل للدموع يوم الأربعاء على الحدود اليونانية التركية، حيث كانت قوات الأمن اليونانية تحاول عرقلة المهاجرين واللاجئين الذين يبحثون عن طرق لعبور الحدود.

في مواجهة حوالي مليون شخص يفرون من شمال سوريا، فتحت تركيا حدودها مع اليونان أمام الآلاف الذين يحاولون دخول أوروبا، وهددت بإرسال "ملايين" آخرين.

ردت اليونان بإغلاق الحدود البرية، وأسرعت في تعزيز وحدات الجيش والشرطة على الحدود، وحاولت منع عبور قوارب المهاجرين من الساحل التركي إلى جزرها الشرقية.

المصدر: APTN