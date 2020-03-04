تظاهرات في برلين تطالب بفتح الحدود للمهاجرين

تظاهر العشرات من الناس أمام المستشارية الفدرالية في برلين يوم الثلاثاء للمطالبة بفتح الحدود للمهاجرين الجدد على الحدود اليونانية التركية.

وشوهد المتظاهرون وهم يقفون مع لافتات كتب عليها "أوقفوا الصفقة السامة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا" بينما كانوا يرددون "افتحوا الحدود".

توجهت أعداد هائلة من المهاجرين إلى الحدود الأوروبية في تركيا خلال الأسبوع الماضي ، بعد تصريحات لمسؤولين أتراك بأنهم لن يحاولوا بعد الآن منع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى أوروبا.

جاءت هذه الخطوة بعد مقتل 33 جنديًا تركيًا على الأقل في غارة جوية في محافظة إدلب السورية يوم الخميس.

المصدر: RUPTLY