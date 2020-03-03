بلغاريا تحتفل بالذكرى الـ142 لتحريرها من الحكم العثماني

قام نشطاء من المجموعة الوطنية البلغارية بمسيرة في مدينة صوفيا يوم الثلاثاء، للاحتفال بالذكرى الـ142 لتحرير بلادهم من الحكم العثماني.

تم تصوير العشرات من المشاركين وهم يحملون الأعلام البلغارية والروسية ويهتفون بشعارات الحرية أثناء سيرهم في وسط العاصمة البلغارية.

احتفل المشاركون بالقوات البلغارية والرومانية والروسية التي ساعدت في تحرير البلاد من الحكم العثماني خلال الحرب الروسية التركية 1877-1878. وتم التوقيع على معاهدة سان ستيفانو عام 1878 التي أنهت الحكم العثماني الذي دام 500 سنة.

المصدر: RUPTLY