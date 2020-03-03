مسنة بممارستها الرياضة تلهم مئات آلاف الناس على التمرين
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تتمرن ست مرات بالأسبوع ويتابعها أكثر من 400 ألف شخص. إنها جوان ماكدونالد, المسنة ذات الـ74 عاما التي غيرت حياتها واستعادت صحتها بفضل التمارين الرياضية.
قبل أربع سنوات، كانت صحة جوان ماكدونالد في حالة يرثى لها وبوزن 200 رطل (90 كجم) وتعاني من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول. ومن خلال المثابرة والعمل الجاد، استعادت رشاقتها كما هو موضح في لقطات تم تصويرها في أونتاريو يوم الجمعة. وهي الآن في أفضل صحة.
المصدر: RUPTLY