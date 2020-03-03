عجلات ذهبية لدراجة هوائية سعرها 10,000 دولار

عرضت شركة Spengle السويسرية للعجلات أحدث منتجاتها ووضعت "المعيار الذهبي" في عجلات الدراجات الهوائية! العجلات الذهبية من عيار 24 قيراط مصنوعة من ألياف الكربون ومغطاة بأوراق الذهب.

كل مجموعة من العجلات مصنوعة يدويًا، وتباع بمبلغ 10،000 دولار وهي مصممة حسب الطلب وتأتي بعد فترة انتظار ثلاثة أشهر.



عندما تحدث مارتن كوكس، رئيس التسويق في الشركة عمن يشتري هذه العجلات الباهظة الثمن، قال "هذه العجلات شيء فريد من نوعها يمكن أن يتحدثوا عنها مع أصدقائهم، وإذا أرادوا، بإمكانهم وضعها على الحائط لأنها عمل فني".



تم عرض العجلات الذهبية في معرض Kolektif التجاري المستقل للدراجات في برلين يومي السبت والأحد.

المصدر: RUPTLY