المتاجر خاوية بعد تشخيص أول حالة من فيروس كورونا في ألمانيا

شوهد "سوبر ماركت" في برلين برفوف شبه فارغة يوم الاثنين بعدما أكدت العاصمة الألمانية أول حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل.

ويذكر أنه تم تشخيص إصابة رجل يبلغ من العمر 22 عامًا يوم الاثنين وتم نقله إلى المستشفى بسبب الحمى، وأعراض أخرى ليست معتادة للفيروس. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها إلى أن هناك الآن أكثر من 89000 حالة في جميع أنحاء العالم و 3046 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

المصدر: RUPTLY