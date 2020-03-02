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أتراك يهاجمون سوريين خلال جنازة عسكري تركي: جنودنا يموتون في إدلب وأنتم تستمتعون هنا!

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خلال جنازة أقيمت لعسكري تركي، صب آلاف من المواطنين الأتراك جام غضبهم على سوريين في إحدى ساحات مدينة كهرمان مرعش الواقعة جنوب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن آلاف الأتراك حاولوا مهاجمة السوريين خلال جنازة رقيب يدعى عاكف أكشادي قائلين: "جنودنا استشهدوا وأنتم تستمتعون هنا".

ورصد مقطع فيديو للحادثة، حشودا غفيرة وهي تتزاحم أمام محلات يبدو أنها لمواطنين سوريين.

وفيما حملت أعداد كبيرة من الأتراك هواتفهم وانهمكوا في تصوير ما يجري، كاد أن ينشب عراك بين البعض أمام محلات تجارية تحمل أسماء عربية.

المصدر: Haber46 

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