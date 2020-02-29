إيران.. محتجون يحرقون مركزا صحيا اشتبهوا بإيوائه مصابين بكورونا

أضرم محتجون النار في مركز صحي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، بعد انتشار أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي بأن السلطات نقلت إليه مصابين بفيروس كورونا من مدينة قم.

وتجمع سكان مدينة توحيد السكنية أمام المركز الصحي وأضرموا النار في جزء منه، تخوفا من تفشي الفيروس في حيهم السكني، فيما نفت مديرة دائرة العلاقات العامة في جامعة العلوم الطبية في مدينة بندر عباس وجود أي مصابين بكورونا في المركز المذكور.

وأخمد رجال الإطفاء الحريق دون وقوع أي إصابات، بينما فرقت الشرطة المحتجين ودعتهم إلى الهدوء.

ونقلت وكالات أنباء رسمية عن فاطمة نوروزيان قولها، إن المركز الواقع في مدينة توحيد السكنية هو أحد المراكز التي يجري فيها فحص الإصابة بفيروس كورونا لدى من يعانون من مشكلات حادة في التنفس.

المصدر: وكالات