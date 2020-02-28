القوات الروسية أخفت مبنى عن أعين صواريخ العدو

أجرت وحدات مكافحة التلوث الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي تدريبات في مدينة ساراتوف الروسية.

وتمت تغطية الموقع الاستراتيجي التدريبي بستارة من الدخان الكثيف المستديم على مساحة تزيد عن 2.5 ألف متر مربع، ما موّه الموقع أمام أنظار أنظمة الاستطلاع المرئية وأنظمة توجيه صواريخ العدو لمدة ساعتين تقريبًا. وأخفى الجيش بنجاح هدفًا استراتيجيًا من تأثير الأسلحة الدقيقة للعدو. لإنجاز هذه المهمة ، وقد تم استخدام آلات التدخين الحراري TDA-3 المعتمدة على KamAZ.

بالتزامن مع ذلك، أجرت قوات مكافحة التلوث الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي فحصاً للتربة وأخذوا عينات وقاموا بتحليلها في المختبر الميداني. كما قامو بتعقيم الآليات من التلويث الإشعاعي.

المصدر: RT