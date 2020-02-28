تعقيم شوارع الأهواز الإيرانية للحد من انتشار كورونا
RT
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نشرت وسائل إعلام إيرانية مقاطع فيديو تظهر عمليات تطهير وتعقيم شوارع مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.
تعقيم شوارع الأهواز الإيرانية للحد من انتشار كورونا— RT Arabic (@RTarabic) February 28, 2020
نشرت وسائل إعلام إيرانية مقاطع فيديو تظهر عمليات تطهير وتعقيم شوارع مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.https://t.co/H99TsAxthH#فيديو#إيران#كورونا#videopic.twitter.com/NvUmYgJXhH