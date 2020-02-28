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لبنان يوقف الرحلات الجوية من الدول التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا

تعقيم شوارع الأهواز الإيرانية للحد من انتشار كورونا

فيديوهات

تعقيم شوارع الأهواز الإيرانية للحد من انتشار كورونا
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nco7

نشرت وسائل إعلام إيرانية مقاطع فيديو تظهر عمليات تطهير وتعقيم شوارع مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.

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