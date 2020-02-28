شاهد مئات القوارب والسفن الإيرانية عالقة أمام شواطئ دبي

توقفت مئات القوارب والسفن الإيرانية بالقرب من شواطئ دبي، بعد أن قررت الإمارات تعليق دخول القوارب الإيرانية إلى موانئها كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا في إيران.

واتخذت الإمارات مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها منع دخول القوارب والسفن الإيرانية إلى موانئها.

كذلك ألزمت الإمارات جميع السفن التجارية القادمة إليها بتقديم بيان عن حالة البحارة الصحية قبل وصولها بـ72 ساعة، لرصد الحالات المشتبه بها وللتعامل معها وفق الإجراءات الصحية البحرية المتعارف عليها دوليا.

ووفقا لآخر البيانات فإن عدد الإصابات المؤكدة في إيران بفيروس كورونا بلغت حتى الآن 270 إصابة، و26 حالة وفاة، وفقا لمواقع إلكترونية تقوم بتتبع حالات الإصابة بالفيروس في العالم.

المصدر: وكالات