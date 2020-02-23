ألعاب نارية في سماء موسكو بمناسبة عيد حماة الوطن

شهدت العاصمة الروسية موسكو، مساء اليوم الأحد، عروضا لإطلاق الألعاب النارية بمناسبة عيد حماة الوطن، وذلك باستخدام 10 آلاف قذيفة من مختلف الأنواع.

وأفاد المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الغربية بأن برنامج إطلاق الألعاب النارية تم إعداده بواسطة برمجيات حاسوبية مخصصة.

وتحتفي روسيا بعيد حماة الوطن في 23 فبراير من كل عام، استمرارا لتقاليد الاتحاد السوفيتي، الذي كان يحتفل في هذا اليوم بذكرى تأسيس الجيش والأسطول السوفيتيين.

المصدر: تاس