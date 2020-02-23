"السترات الصفراء" تلاحق ماكرون إلى معرض زراعي دولي

نظمت حركة "السترات الصفراء" احتجاجا غير مرخص أثناء المعرض الزراعي الدولي الذي انطلق يوم السبت بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن أحد قادة "السترات الصفراء"، إريك درويه، حاول الاقتراب من ماكرون، إلا أن حراس الرئيس الفرنسي منعوه من ذلك وأخرجوه من مبنى المعرض.

كما تمكنت امرأة مشاركة في تظاهرات "السترات الصفراء" من التحدث مع ماكرون واشتكت له من سوء معاملة الشرطة أثناء قمعها للاحتجاجات.

المصدر: وكالات