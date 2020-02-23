بوتين يحضر أول بطولة لدوري الـ "سامبو" في سوتشي

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت، فعاليات أول بطولة لدوري الـ "سامبو" نظمت في نادي "المكعب الجليدي" (ليديانوي كوب) في مدينة سوتشي الروسية.

وشارك في البطولة 14 رياضيا من فريق الشباب الروسي للسامبو.

وفي ختام الفعاليات هنأ الرئيس الروسي الفائزين، واصفا "السامبو" ببطاقة تعريف رياضية وطنية، كما أعرب بوتين عن ثقته بأن "السامبو" مستقبلا سيكتسب شعبية بين آلاف العشاق ليس في روسيا فقط بل وفي دول أخرى أيضا.

والسامبو "الدفاع عن النفس دون سلاح"، هي إحدى أنواع الفنون القتالية الروسية، وابتكرها مدربون من الجمعية الرياضية "دينامو" في ثلاثينات القرن الماضي لتطوير قدرات أفراد الأمن الداخلي في الاتحاد السوفيتي، على القتال القريب.

المصدر: وكالات