إيران.. الغاز المسيل للدموع ضد محتجين على نقل مرضى يحتمل إصابتهم بـ "كورونا"

تصدت الشرطة الإيرانية بالغاز المسيل للدموع، لمحتجين على نقل مرضى يحتمل إصابتهم بفيروس "كورونا"، في محافظة جيلان شمال غرب البلاد، حسبما أفاد مراسل RT نقلا عن ناشطين محليين.

وأورد الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أن متظاهرين تجمعوا قبالة مشفى "نوراني" في بلدة تالش للاحتجاج على استقباله مرضى من مدينة رشت.

وقال الناشطون إن المتظاهرين طالبوا بعدم نقل المرضى إلى البلدة، وسط تخوف الأهالي من انتقال الفيروس إليهم، لكن السلطات لم تستجب لمطالبهم وتصدت لهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.

المصدر: RT