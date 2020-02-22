مظاهرة في لندن دعما لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج

تجمع نشطاء في العاصمة البريطانية لندن في تظاهرة دعما لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج الملاحق قضائيا بسبب تسريبه لوثائق سرية.

وكانت محكمة بريطانية تلقت أدلة قبل أيام، تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض على مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج العفو عنه، مقابل نفيه أن تكون روسيا ضالعة في اختراق خوادم الحزب الديمقراطي.

وذكرت صحيفة "ذي غارديان" أن محكمة ويستمنستر في لندن التي تنظر في قضية ترحيل أسانج المحتمل إلى الولايات المتحدة لمحاكمته هناك، حصلت على هذه المعلومات من فريق الدفاع عن أسانج.