العثور على أقدم بنية خشبية في تاريخ البشرية

عثر خبراء آثار في جمهورية التشيك، على بئر مصنوعة من خشب أشجار البلوط، قد تكون أقدم بنية خشبية صنعها البشر.

وبعد دراسة الحلقات على الألواح الخشبية، قدر الخبراء أن البئر صنعت من شجرة مقطوعة في الفترة الزمنية بين عامي 5255 و5256 قبل الميلاد.

واعتبر الخبراء أن السبب الوحيد لعدم تحلل البئر قد تكون البيئة الرطبة وقلة الأوكسجين.

وقد تم نقل البئر على أجزاء بلغ عددها الـ40 قطعة، إلى جامعة باردوبيسي، حيث سيتم دراسة الخشب المستخدم في بنائها لإيجاد طريقة لحفظه وعدم خسارة شكله بعد جفافه.

المصدر: APTN