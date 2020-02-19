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مشادة كلامية بين مندوبي سوريا وتركيا في مجلس الأمن

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شهد اجتماع مجلس الأمن الدولي حول سوريا الأربعاء، مشادة كلامية بين مندوبي سوريا وتركيا.

فقد وصف مندوب سوريا الدائم بالإنابة لؤي فلوح الحكومة التركية بـ "النظام الإرهابي القاتل، والمعتدي الذي سرق مصانع حلب"، وقال: "إن لم تستح فافعل ما شئت".
بدوره، رد مندوب تركيا الدائم في مجلس الأمن فريدون سينيرلي أوغلو، بأن المندوب السوري في مجلس الأمن "لا يمثل السوريين، بل يمثل نظاما دمويا شن حربا على شعبه ولا يستحق الجلوس على مقعد سوريا في مجلس الأمن".

المصدر: RT

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