لحظة إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعت في إحدى المدن الكولومبية

تمكنت الشرطة الكولومبية من إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعت في أحد شوارع مدينة كوكوتا الواقعة على الحدود مع فنزويلا.

وأعلن عمدة مدينة كوكوتا أن الشرطة أبطلت مفعول عدة عبوات ناسفة زرعت في المدينة يوم الاثنين، مشيرا إلى أن تحقيقا يجري في هذا الحادث.

وسبق أن أعلن متمردو "جيش التحرير الوطني" عن بدء الإضراب المسلح لمدة 3 أيام اعتبارا من 14 فبراير.

ويضمن جيش التحرير الوطني الكولومبي عدة آلاف من الأشخاص وهو ثاني أكبر منظمة متمردة مسلحة في البلاد بعد القوات المسلحة الثورية الكولومبية.

المصدر: وكالات