السراج يشارك في احتفالات الذكرى التاسعة للثورة الليبية

احتشد الليبيون في ميدان شهداء طرابلس يوم الاثنين للاحتفال بالذكرى التاسعة لانتفاضة 17 فبراير التي أطاحت بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي عام 2011.

واحتفل الناس بالتلويح بالأعلام والرقص، بينما هتف الأطفال "ليبيا! ليبيا! "أثناء استقبالهم زعيم حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، الذي انضم إلى احتفالات الشوارع.

ويأتي الاحتفال هذا العام فيما يواجه الجيش الشعبي الوطني هجومًا من الجيش الوطني الليبي للقائد خليفة حفتر، الذي يسيطر على جزء كبير من شرق البلاد وأجزاء من الجنوب.

المصدر: RT