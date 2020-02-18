مواطنون روس ينقذون خيولا سقطت تحت المياه المتجمدة

قامت مجموعة من مربي الخيول في منطقة إيغلينسكي بجمهورية بورياتيا الروسية، بإنقاذ عدة خيول سقطت تحت الجليد الذي غطى مياه أحد الأنهار بالمنطقة.

وقام أحدهم بتصوير شريط فيديو لعملية الإنقاذ، ونشره على "إنستغرام".

"وجاء في التعليق المرافق: "تسببت الظروف الجوية المتقلبة وغير المستقرة هذا الشتاء، بوقوع الحادث. الخيول، حاولت كالمعتاد عبور النهر لأن سماكة الجليد تكون بما لا يقل عن نصف المتر. ولكن الجليد كان رقيقا نسبيا ولم يتحمل ثقل الخيول التي سقطت في المياه المتجمدة".

وتوضح اللقطات، كيف تحاول ستة خيول الخروج من الماء البارد على الجليد، وهنا هب الرجال لمساعدتها وقاموا بسحبها بالحبال، الواحد تلو الآخر. واستغرقت العملية كلها حوالي ثماني دقائق.

المصدر: لينتا رو