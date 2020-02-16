احتجاجات تعصف بالمكسيك بعد جريمة قتل وحشية

تظاهر مئات من سكان مدينة تيخوانا المكسيكية احتجاجا على العنف ضد النساء بعد جريمة قتل وحشية لشابة على يد زوجها في 13 فبراير 2020.

وحمل المتظاهرون الشموع وشعارات تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات ضد قتل الإناث، والتي كانت آخرهن الشابة إنغريد إسكاميلا، البالغة من العمر 25 عاما، وهذا ما أثار غضبا واحتجاجات كبيرة في عدة مدن مكسيكية.

يذكر أن معدل قتل النساء في المكسيك يصل إلى 11 ضحية في اليوم الواحد، ووصل عدد الضحايا من جرائم قتل النساء في 2019 إلى 3825 ضحية.

المصدر: رابتلي