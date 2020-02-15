مسلحون أجانب يراقبون عمل راجمات صواريخ تركية في الشمال السوري

عناصر من ارهابيي #الأوزبك و #الأيغور و"#جبهة_النصرة" مع عناصر جيش #الاحتلال_التركي في #إدلب اثناء استهداف الأخير لنقاط #الجيش_العربي_السوريpic.twitter.com/WZdKLVnwKp