مسلحون أجانب يراقبون عمل راجمات صواريخ تركية في الشمال السوري
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عناصر قيل إنهم من الأوزبك والأويغور في تنظيم "جبهة النصرة" وهم يراقبون إطلاقات من راجمات صواريخ تركية دخلت مؤخرا مناطق شمالي سوريا.
ويظهر في الفيديو أيضا حضور عناصر يرتدون زيا عسكريا يشبه زي الجنود الأتراك في الموقع.
عناصر من ارهابيي #الأوزبك و #الأيغور و"#جبهة_النصرة" مع عناصر جيش #الاحتلال_التركي في #إدلب اثناء استهداف الأخير لنقاط #الجيش_العربي_السوريpic.twitter.com/WZdKLVnwKp— جريدة الوطن (@AlwatanSy) February 15, 2020