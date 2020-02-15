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مسلحون أجانب يراقبون عمل راجمات صواريخ تركية في الشمال السوري

فيديوهات

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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عناصر قيل إنهم من الأوزبك والأويغور في تنظيم "جبهة النصرة" وهم يراقبون إطلاقات من راجمات صواريخ تركية دخلت مؤخرا مناطق شمالي سوريا.

ويظهر في الفيديو أيضا حضور عناصر يرتدون زيا عسكريا يشبه زي الجنود الأتراك في الموقع.

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