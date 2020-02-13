شاهد.. الشهب النارية تضيء سماء موسكو احتفالا بالذكرى الـ75 لتحرير بودابست

شهدت موسكو الخميس 13 فبراير احتفالات بمناسبة الذكرى الـ75 لتحرير الجيش الأحمر عاصمة هنغاريا من النازيين، خلال تطهير القوات السوفيتية أوروبا منهم إبان الحرب العالمية الثانية.

وتأتي هذه الاحتفالات في تقليد أطلقته وزارة الدفاع الروسية مؤخرا، للتذكير بتضحيات الاتحاد السوفيتي، والدول والشعوب، التي حررها الجيش الأحمر خلال معارك الحرب الوطنية العظمى التي انتهت بنصر لا يقبل التأويل على جيوش ألمانيا النازية ومحورها.