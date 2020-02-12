شاهد.. مواطن سوري يواجه عسكريين أمريكيين ويطالبهم بمغادرة بلاده

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مواطنا سوريا، وهو يواجه جنودا أمريكيين، مطالبا إياهم بمغادرة بلاده.

ويظهر الفيديو جانبا من الاشتباك الذي وقع اليوم الأربعاء بين سكان قرية خربة عمو شمال شرق سوريا، ومجموعة عسكريين أمريكيين أثناء مرورهم عبر نقطة تفتيش للجيش السوري.

ونزع أحد مواطني القرية علم الولايات المتحدة عن سيارة تابعة للقوات الأمريكية، مطالبا الجنود بالخروج من سوريا، واصفا إياهم بالمحتلين.

المصدر: RT