شاهد.. فرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" الحديثة تجري اختباراتها

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للفرقاطة الروسية "الأدميرال كاساتونوف" التي أجرت اختباراتها في بحر بارنتس.

واختبرت السفينة الحربية على وجه الخصوص مدفعيتها من طراز A-192 ذات عيار 130 مم، فضلا عن المدافع السريعة عيار 30 مم لنظام الدفاع الجوي "بالاش".

كذلك قامت "الأدميرال كاساتونوف" باختبار أنظمة لتحديد أهداف زائفة والتشويش على صواريخ العدو المضادة للسفن. وتنتمي الفرقاطة الروسية الأحدث إلى المشروع رقم 22350، حيث يبلغ طولها 135 مترا، وإزاحتها 5 آلاف طن، وتصل سرعتها إلى 53 كلم/س. وتتسلح الفرقاطة بالأساس بأنظمة الصواريخ "كاليبر" و"أونيكس". ويحميها من الجو نظام الدفاع الصاروخي "بوليمنت-ريدوت".

المصدر: RT