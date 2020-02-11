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معرض الطيران في سنغافورة يقام رغماً عن "الكورونا"

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افتتح واحد من أكبر المعارض الفضائية في العالم في سنغافورة يوم الثلاثاء بعد أن قررت السلطات المضي قدماً على الرغم من حالة التأهب العالمي بشأن الفيروس الجديد الفتاك من الصين.

وبدأ المعرض، الذي يُعقد كل عامين، بحفل قطع الشريط التقليدي ، لكن القلق بشأن الفيروس كان واضحًا.
وتم تحذير الزوار بتجنب المصافحة.
وقام طاقم طبي بفحص الزوار للتأكد من درجة حرارتهم.

لكن لم يستطع جميع المشاركين الحضور، فالوفد الصيني مثلاً اعتذر عن زيارة المعرض.
ومع ذلك ، شاركت أكثر من 930 شركة في المعرض، لكن غالبيتها من الولايات المتحدة وسنغافورة نفسها.

المصدر: AP

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