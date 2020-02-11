نائب لبناني يتعرض للضرب وكسور في جسده من قبل محتجين
Reuters
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تعرّض النائب اللبناني سليم سعادة إلى اعتداء بالضرب تسبب في كسور بجسمه وتم نقله إلى المستشفى، بعد أن اعترض محتجون موكبه عند محاولته دخول مبنى البرلمان لحضور جلسة منح الثقة للحكومة.
فيديو متداول عن تكسير سيارة احد النواب. لم يتم التأكد اذا كانت سيارة النائب سليم سعادة ولكن @ALJADEEDNEWS تحدثت عن معلومات تفيد الى نقل النائب الى المستشفى بعد إصابته اثر تكسير سيارته . لم يتم التأكد من الخبر بعد #لا_جلسة_لا_ثقة#ثلاثاء_الغضب#لا_ثقةpic.twitter.com/LW5I3uYqdZ— Shada Omar شدا عمر (@Shadaomar) February 11, 2020