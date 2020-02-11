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مصدر لـRT: مقتل 17 مسلحا في هجوم شمالي سيناء

نائب لبناني يتعرض للضرب وكسور في جسده من قبل محتجين

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نائب لبناني يتعرض للضرب وكسور في جسده من قبل محتجين
Reuters
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تعرّض النائب اللبناني سليم سعادة إلى اعتداء بالضرب تسبب في كسور بجسمه وتم نقله إلى المستشفى، بعد أن اعترض محتجون موكبه عند محاولته دخول مبنى البرلمان لحضور جلسة منح الثقة للحكومة.

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