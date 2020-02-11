نائب لبناني يتعرض للضرب وكسور في جسده من قبل محتجين

فيديو متداول عن تكسير سيارة احد النواب. لم يتم التأكد اذا كانت سيارة النائب سليم سعادة ولكن @ALJADEEDNEWS تحدثت عن معلومات تفيد الى نقل النائب الى المستشفى بعد إصابته اثر تكسير سيارته . لم يتم التأكد من الخبر بعد #لا_جلسة_لا_ثقة#ثلاثاء_الغضب#لا_ثقةpic.twitter.com/LW5I3uYqdZ